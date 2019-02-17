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تجديد حبس متهم بتهمة الانضمام لجماعة ونشر أخبار كاذبة

الأحد، 17 فبراير 2019 07:54 م
تجديد حبس متهم بتهمة الانضمام لجماعة ونشر أخبار كاذبة تجديد حبس المتهم
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا ، حبس محمد مصباح 15 يوما في اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد ، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور .

وأسندت النيابة إلى المتهم في القضية 1356 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا،  جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

 كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 

 

 


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