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تجديد حبس سائق قتل حماته لسرقتها بمدينة 6 أكتوبر 15 يومًا

الأحد، 17 فبراير 2019 12:08 م
تجديد حبس سائق قتل حماته لسرقتها بمدينة 6 أكتوبر 15 يومًا جثة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس سائق لاتهامه بقتل حماته طمعا فى نقودها، بمدينة 6 أكتوبر 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
 
تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل ملقاة أمام عقار تقيم به، فانتقل رجال المباحث بإشراف العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر إلى محل الواقعة.
 
بإجراء المعاينة، تبين أن المجنى عليها "تحية.ن" 78 سنة ربة منزل، مصابة بسحاجات بوجهها، وذكر حفيدها أنه عثر عليها ملقاة أمام العقار، فى المكان الذى اعتادت الجلوس به، فنقلها إلى الشقة لاعتقاده إصابتها بفقدان وعى، إلا أنه اكتشف وفاتها.
 
بإجراء التحريات تبين للمقدم إكرامى البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر أن "أحمد.ع" سائق "زوج ابنة المجنى عليها" وراء ارتكاب الجريمة.
 
بضبطه اعترف بالاتهام المنسوب إليه، وذكر أنه كان يمر بضائقة مالية، ولعلمه أن حماته تحتفظ بمبالغ مالية، قرر قتلها، فدفعها أثناء تواجدها بالشقة التى يقيم بها بصحبتها، ثم كتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، ونقل جثتها إلى المكان الذى اعتادت الجلوس به أمام العقار لإبعاد الشبهة عنه، واستولى على قرطها الذهبى وحافظة نقودها.

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