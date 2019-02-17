video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 05:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تجديد حبس ربة منزل قتلت حماتها لسرقة مشغولاتها الذهبية بالإسكندرية 15 يوماً

الأحد، 17 فبراير 2019 03:56 م
تجديد حبس ربة منزل قتلت حماتها لسرقة مشغولاتها الذهبية بالإسكندرية 15 يوماً حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
إضافة تعليق

قرر قاضى معارضات جنح الرمل أول، اليوم، حبس "ضحى. ح. ع"، المتهمة بقتل حماتها 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.

وانتقلت النيابة العامة لمسرح الجريمة لتمثيلها وشهد موقع الحادث تشديدات أمنية مكثفة لحين انتهاء تمثيل الجريمة.

وكانت قد كشفت مديرية أمن الإسكندرية، واقعة مقتل عجوز داخل شقتها متأثرة بإصابتها بسلاح حاد فى الرأس واختناق وتم ندب النيابة للمعاينة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة، وتبين أن الجانى هى زوجة نجلها لسرقة مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالي.

والبداية عندما تلقى قسم شرطة الرمل أول بلاغا يفيد بمقتل سيدة وإصابة زوجة ابنها على يد مجهول داخل شقة بالطابق الثالث بالعقار رقم 10 بشارع الصولى بمنطقة باكوس.

وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة أول الرمل وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص وجود جثة المدعوة "ف.م.ر" 70 عاما، ربة منزل، على سرير غرفة النوم، ووجود بعثرة فى محتويات غرفة النوم وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من الدولاب.

وبسؤال المدعوة "ض.ح.ع" 30 عاما، زوجة ابن المجنى عليها، ادعت قيام مجهول باقتحام المنزل وضربها وقتل المجنى عليها وسرقتها وفر هاربا.

وكلف اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.

وأكدت التحريات عدم صحة أقوال زوجة الابن بعدما تبين من فحص كاميرات المراقبة عدم دخول أو خروج أى شخص غريب للعقار وقت الحادث، فضلا عن سلامة منافذ الشقة.

وبمواجهة زوجة الابن بالتحريات وإعادة استجوابها، اعترفت أمام ضباط المباحث بإرتكابها الواقعة لمرورها بضائقة مالية، مشيرة إلى أنها قامت بضربها على رأسها بمفك وكتم أنفاسها باللحاف بعدما شاهدتها أثناء سرقة مبلغ مالى من دولاب غرفة النوم.

أمر المستشار أحمد غيث، رئيس نيابة الرمل أول، بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، ودفن المجنى عليها بعد انتهاء الطب الشرعى من تشريح الجثة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ربة منزل تقتل حماتها لسرقة مشغولاتها الذهبية بالإسكندرية

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

قتلت حماتها

سرقة مشغولات ذهبية

حبس ربة منزل




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة