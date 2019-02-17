تجديد حبس ربة منزل قتلت حماتها لسرقة مشغولاتها الذهبية بالإسكندرية 15 يوماً

الإسكندرية - أسماء على بدر

قرر قاضى معارضات جنح الرمل أول، اليوم، حبس "ضحى. ح. ع"، المتهمة بقتل حماتها 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.

وانتقلت النيابة العامة لمسرح الجريمة لتمثيلها وشهد موقع الحادث تشديدات أمنية مكثفة لحين انتهاء تمثيل الجريمة.

وكانت قد كشفت مديرية أمن الإسكندرية، واقعة مقتل عجوز داخل شقتها متأثرة بإصابتها بسلاح حاد فى الرأس واختناق وتم ندب النيابة للمعاينة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة، وتبين أن الجانى هى زوجة نجلها لسرقة مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالي.

والبداية عندما تلقى قسم شرطة الرمل أول بلاغا يفيد بمقتل سيدة وإصابة زوجة ابنها على يد مجهول داخل شقة بالطابق الثالث بالعقار رقم 10 بشارع الصولى بمنطقة باكوس.

وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة أول الرمل وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص وجود جثة المدعوة "ف.م.ر" 70 عاما، ربة منزل، على سرير غرفة النوم، ووجود بعثرة فى محتويات غرفة النوم وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من الدولاب.

وبسؤال المدعوة "ض.ح.ع" 30 عاما، زوجة ابن المجنى عليها، ادعت قيام مجهول باقتحام المنزل وضربها وقتل المجنى عليها وسرقتها وفر هاربا.

وكلف اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.

وأكدت التحريات عدم صحة أقوال زوجة الابن بعدما تبين من فحص كاميرات المراقبة عدم دخول أو خروج أى شخص غريب للعقار وقت الحادث، فضلا عن سلامة منافذ الشقة.

وبمواجهة زوجة الابن بالتحريات وإعادة استجوابها، اعترفت أمام ضباط المباحث بإرتكابها الواقعة لمرورها بضائقة مالية، مشيرة إلى أنها قامت بضربها على رأسها بمفك وكتم أنفاسها باللحاف بعدما شاهدتها أثناء سرقة مبلغ مالى من دولاب غرفة النوم.

أمر المستشار أحمد غيث، رئيس نيابة الرمل أول، بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، ودفن المجنى عليها بعد انتهاء الطب الشرعى من تشريح الجثة.