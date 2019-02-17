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تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 17 فبراير 2019 09:41 ص
تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع بورصة الكويت - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والرئيسى فيما ارتفع مؤشر السوق الأول.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% خاسرا عدد 11.350 نقطة ليصل إلى مستوى 5185.51 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% رابحا عدد 6.210 نقطة ليصل إلى مستوى 5426.16 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.03% خاسرا عدد 49.380 نقطة ليصل إلى مستوى 4746.99 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 58 مليون سهم بقيمة 7.97 مليون دينار كويتى عبر 2108 صفقة.
 
وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.80%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.96%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.88%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.15%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%.
 
وجاء سهم "أجيليتى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 2.07%، تليه جى اف اتش المالية بنسبة 1.05%، ثم الدولى بنسبة 0.69%، فيما تصدر سهم "ميزان" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.93% ثم بوبيان بنسبة 1.29%، ثم زين بنسبة 0.67%.

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