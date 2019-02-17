تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والرئيسى فيما ارتفع مؤشر السوق الأول.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% خاسرا عدد 11.350 نقطة ليصل إلى مستوى 5185.51 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% رابحا عدد 6.210 نقطة ليصل إلى مستوى 5426.16 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.03% خاسرا عدد 49.380 نقطة ليصل إلى مستوى 4746.99 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 58 مليون سهم بقيمة 7.97 مليون دينار كويتى عبر 2108 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.80%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.96%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.88%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.15%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%.

وجاء سهم "أجيليتى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 2.07%، تليه جى اف اتش المالية بنسبة 1.05%، ثم الدولى بنسبة 0.69%، فيما تصدر سهم "ميزان" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.93% ثم بوبيان بنسبة 1.29%، ثم زين بنسبة 0.67%.