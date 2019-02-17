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تأخر إقلاع 5 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

الأحد، 17 فبراير 2019 10:21 ص
تأخر إقلاع 5 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول مطار القاهرة - ارشيفية
كتب أحمد مصطفي - رحاب نبيل
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شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات. 
 
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية الكويتية رقم 1544 والمتجهة إلى الكويت، ورحلة شركة الخطوط الجوية العمانية رقم 408 والمتجهة إلى مسقط، ورحلة شركة الخطوط الجوية التركية رقم 693 والمتجهة إلى اسطنبول، ورحلة طيران شركة الاتحاد رقم 650 والمتجهة إلى أبوظبى، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات. 
 
وأضافت المصادر أن رحلات شركة مصر للطيران، تشهد انتظاما فى مواعيد إقلاعها المحددة لها بجدول التشغيل دون حدوث أى تأخيرات.
 
 
 
 
 
 

 


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