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بعد 3 أعوام مفاوضات.. مميش فى روسيا لإنهاء عقود المنطقة الصناعية بمحور القناة

الأحد، 17 فبراير 2019 01:00 ص
بعد 3 أعوام مفاوضات.. مميش فى روسيا لإنهاء عقود المنطقة الصناعية بمحور القناة الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
كتبت – هبة حسام
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بعد قرابة 3 أعوام من اللقاءات والمفاوضات بين الجانب المصرى والروسى، يغادر الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، القاهرة صباح اليوم الأحد، إلى روسيا الاتحادية، على رأس وفد رفيع المستوى من الهيئة، لإنهاء المفاوضات بشأن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد.

يشار إلى أنه تم توقيع الاتفاقية الإطارية لإنشاء المنطقة الروسية خلال شهر مايو 2018 بموسكو خلال أعمال الدورة الـ11 للجنة الحكومية المشتركة، ووقع وزير التجارة والصناعة المصرى السابق المهندس طارق قابيل، ونظيره الروسى دينيس مانتوروف، فى بداية شهر فبراير 2016 ، مذكرة إنشاء المنطقة، والتى كانت باكورة تطور المفاوضات على نحو كبير، وهى بمثابة مذكرة مبدئية.

وكان وفد يضم ممثلى 35 شركة روسية برئاسة جليب نكيتين نائب وزير الصناعة والتجارة الروسى خلال فبراير 2017، بحثا فى القاهرة عدد من الملفات الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية، وتوافق الجانبان المصرى والروسى حول القطاعات التصنيعية التى ستكون داخل المنطقة الصناعية الروسية وأهمها صناعة السيارات والأدوية والمعدات والبترول والغاز والكابلات وصناعة السكك الحديدية والصناعات التعدينية والطاقة النووية، إلى جانب رغبة روسيا إنشاء شركات متخصصة فى خدمات وتموين السفن المارة بقافلتى الشمال والجنوب.


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