بعد تبادل إطلاق الرصاص مع قوات الأمن.. إحباط سرقة مزرعة أغنام بدمياط

كتب محمود عبد الراضي

عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية، نجحت قوة أمنية فى ضبط أحد العناصر الإجرامية، أثناء محاولته وآخر السرقة من داخل مزرعة أغنام بدمياط.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة كفرالبطيخ بمديرية أمن دمياط لملاحظة الحالة الأمنية بقرية الركابية الجديدة بدائرة المركز لاحظوا توقف سيارة نقل بجوارها شخصان بالقرب من حظيرة أغنام ملك "أحمد س" مزارع ومقيم بذات القرية" وأثناء مشاهدتهما للقوات أطلق أحدهما النيران من سلاح بحوزته تجاه القوات لمحاولة الهرب على الفور، فتم مبادلته الإطلاق وضبطه، وتبين أنه يدعى "عصام ا" عامل ومقيم بناحية الوسطانى بدائرة مركز شرطة كفرسعد، وبحوزته (السلاح المستخدم " فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار " وتبين إصابته بالقدم، بينما تمكن الآخر من الهرب بالزراعات، وعُثر على "رأس غنم" بصندوق السيارة.

واعترف المتهم بارتكاب واقعة السرقة بالاشتراك مع الهارب سبق إتهامه فى قضيتى "سرقة- ومخدرات" وإطلاقه النيران تجاه القوات لمحاولة الهرب، وتم نقل المتهم للمستشفى، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.