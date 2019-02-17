video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 03:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بشار الأسد: أردوغان أجير صغير عن الأمريكان.. وسنحرر كل شبر فى سوريا

الأحد، 17 فبراير 2019 03:02 م
بشار الأسد: أردوغان أجير صغير عن الأمريكان.. وسنحرر كل شبر فى سوريا الرئيس السورى بشار الأسد
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

وصف الرئيس السورى بشار الأسد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالأجير الصغير عند الأمريكيين، يستنجد بهم لخلق المنطقة الآمنة شمال سوريا التى يسعى لها منذ بداية الأزمة فى سوريا.

 

وقال الأسد فى كلمة أمام المجالس المحلية اليوم الأحد: "الأعداء فشلوا فى الاعتماد على الإرهاب والعملاء، فانتقلوا للمرحلة الثالثة، وهى تفعيل العميل التركى فى المناطق الشمالية".

 

وتابع الأسد، "أردوغان ليس سوى أجير صغير عند الأمريكان.. فالمنطقة الآمنة التى يعمل عليها التركى هى نفسها التى حاول إنشاءها منذ بداية الأزمة فى سوريا".

 

وأكد الأسد أن كل شبر فى سوريا سيحرر من الإرهابيين ومن كل المحتلين فى الأراضي السورية، مشيرا إلى أن أى شبر من سوريا سيحرر وأن أى محتل سنتعامل معه كعدو وهذه بديهة وطنية غير خاضعة للنقاش.

 

وجدد الأسد من تأكيده على المساعى الفاشلة فى كل من يعتمد على الجانب الأمريكى، مضيفا "لمن يراهن على الأمريكى لن يحميكم الأمريكى بل سيقايض عليكم ولن يحميكم سوى الجيش السورى".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بشار الأسد: سوريا تخوض 4 أنواع من الحروب أبرزها وسائل التواصل الاجتماعى

سوريا

اخبار سوريا

الاسد

اردوغان

الرئيس السورى

اخبار امريكا

بشار الاسد

بشار الأسد

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة