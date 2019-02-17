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الأحد، 17 فبراير 2019 01:00 ص
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"بحوث الإسكان" يستخدم الأسلوب العلمى لمواجهة إشكاليات صناعة مواد البناء

الأحد، 17 فبراير 2019 01:00 ص
"بحوث الإسكان" يستخدم الأسلوب العلمى لمواجهة إشكاليات صناعة مواد البناء الدكتور خالد الذهبى، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء
كتب أحمد حسن
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أكد الدكتور خالد الذهبى، رئيس  المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، أن المركز عقد لقاءات عديدة فى الفترة الأخيرة مع شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مواد البناء والمتمثلة فى شركات الحديد والأسمنت ونحوها للتعرف على المشاكل التى يتعرضون لها خلال  صناعة مواد البنائين والتوصل لحلول لهذه الإشكاليات من خلال البحث العلمى والبحوث التى أعدها المركز فى هذا المحال.

وأضاف الدكتور خالد الذهبى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن بمجرد تقديم حلول لهذه المصانع سيتم وضع ذلك فى كود البناء المصرى وتحديث الكود بشكل مستمر، لافتا إلى أن هذه اللقاءات تسفر عن نتائج ايجابية للطرفين ، للمركز والقطاع الخاص، وهو ما يفيد الصناعة الوطنية.

وبما يتعلق بتكنولجيا النانو، والمجالات التى تم تطبيقها فيها حتى الآن ، أكد رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، أن الخرسانة والدهانات أهم المجالات التى تم تطبيق تكنولوجيا النانو بها، وخاصة الدهانات، لافتا إلى أن الدهانات المضاف إليها مواد نانو، تقاوم الحرائق بصورة أكبر من نظيرتها العادية، فضلا عن أنها غير قابلة للتغيير كل فترة، فهى تحتفظ بألوانها لفترة طويلة ولا تحتاج للتغير أو دهانات جديدة.



 


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