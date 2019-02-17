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انطلاق جلسات اليوم الثانى لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والإفريقية

الأحد، 17 فبراير 2019 10:59 ص
انطلاق جلسات اليوم الثانى لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والإفريقية المستشار حنفي الجبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - إبراهيم سعيد
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انطلقت منذ قليل فاعليات جلسات اليوم الثاني لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية الذي تستضيفه المحكمة الدستورية المصرية خلال الفترة من 16 وحتى 19 فبراير الجارى. 
 
وشهدت الجلسة الرئيسية اليوم بحضور المستشار الدكتور حنفي على جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاق منصة إليكترونية إفريقية للقضاء الدستوري على مستوى إفريقيا.
 
وقال المستشار حنفى الجبالي، إن القضاء الدستورى هو من يحمي ويصون الحقوق لذلك تم إطلاق المنصة الإلكترونية التي ستحتوي على جميع المعلومات الخاصة بأحكام المحاكم الدستورية في إفريقيا وشرح مضامينها. 
 
وكان المستشار الدكتور حنفى على جبالى افتتح أمس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد من رؤساء المحكمة الدستورية السابقين أبرزهم المستشار فاروق سلطان والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق و125 رئيس وعضو محكمة دستورية وعليا إفريقية من 45 دولة على مستوى القارة السمراء.
 

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انطلاق فعاليات مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا بحضور رئيس الوزراء

المستشار حنفي الجبالي

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