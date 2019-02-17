اليوم.. توزيع أجهزة التابلت على طلاب المدارس الثانوية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على إتمام الاستعدادات الخاصة بتوزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى بمدارس المحافظة المختلفة.

وأضاف أنه سيتم توزيع الأجهزة الجديدة وعددها 30 ألف جهاز تابلت على طلاب 100 مدرسة ثانوية اليوم الأحد، بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأشار وكيل وزارة التعليم إلى جاهزية كافة المدارس لتطبيق منظومة تطوير التعليم ودعمها بخدمات الإنترنت والسبورات الذكية وغيرها من الأجهزة الخاصة بالمشروع الجديد.