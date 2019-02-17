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الأحد، 17 فبراير 2019 07:43 م
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اليوم السابع: قائمة مكاسب السيسي في ميونيخ.. وكلمة تاريخية تحرج رعاة الإرهاب

الأحد، 17 فبراير 2019 07:00 م
اليوم السابع: قائمة مكاسب السيسي في ميونيخ.. وكلمة تاريخية تحرج رعاة الإرهاب اليوم السابع
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تحت عنوان قائمة مكاسب السيسي في ميونيخ، ينشر اليوم السابع فى النسخة المطبوعة الصادرة غدا الإثنين تغطية شاملة وحصاد لمكاسب مصر من حضور الرئيس السيسي مؤتمر ميونيخ بألمانيا، وتغطية شاملة لقاء رئيس الوزراء وفد أعضاء اللجنة الأمريكية،وتأكيده حرص الرئيس السيسي على تكريس المواطنة، فضلا عن تفاصيل ندوة أكرم حسني في اليوم السابع، فضلا عن مزيد من التغطيات المهمة.
 
واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..
 

قائمة مكاسب السيسى فى ميونيخ

 
كلمته التاريخية تحرج الدول الراعية للإرهاب.. وتجدد مطالب حل القضية الفلسطينية.. الرئيس يستعرض خطط «مرسيدس » لاستئناف نشاطها فى مصر.. ويبحث مع «تيسنكروب » مشروع مجمع مصانع الأسمدة.. 15 مليار دولار استثمارات نسعى لجذبها خلال عام.. و «الاستثمار » تتوسع فى فروع لمراكز خدمات رجال الأعمال والشركات
 
رئيس الوزراء لوفد أعضاء اللجنة الأمريكية: مصر واحة للتسامح وملتقى لأصحاب الشرائع السماوية
 

مدبولى: الرئيس يحرص على تكريس قيم المواطنة وحققنا نجاحات كبيرة فى القضاء على الإرهاب.. وأعضاء الوفد: مصر ركيزة الاستقرار فى الشرق الأوسط

 
نجاح «المشروعات الصغيرة" ماركة مسجلة.. "الشراكي" حافظ على مهنة أجداده بـ 100 ألف جنيه
 

أكرم حسني في ندوة "اليوم السابع": مفيش جزء تاني لفيلم البدلة لكن هنعمل تجربة تانية بنفس الناس

 
92 ألف تابلت في مدارس العاصمة.. ورسوم خاصة لامتحانات الممتنعين عن الاستلام
 

"الوادي الجديد" تبدأ تطبيق الزي الموحد للمعلمين بـ 4 ألوان

 
قوات حرس الحدود تواصل ضرباتها لمافيا المخدرات والتهريب والهجرة غير الشرعية.. ضبط 2770 مهاجر غير شرعي بالحدود الجنوبية والغربية
 

"العصار" يلتقي وزير دفاع كوريا الجنوبية في أولى فعاليات معرض "إيديكس" 2019

 
اختتام فعاليات مؤتمر المركز الطبي العالمي السنوي التاسع
 

انتخابات "الصحفيين" 1 مارس المقبل.. و11 مرشحا لمنصب النقيب

 
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اليوم السابع

عدد اليوم السابع

زيارة السيسي لألمانيا

مؤتمر ميونخ




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