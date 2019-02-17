اليوم السابع: قائمة مكاسب السيسي في ميونيخ.. وكلمة تاريخية تحرج رعاة الإرهاب

تحت عنوان قائمة مكاسب السيسي في ميونيخ، ينشر اليوم السابع فى النسخة المطبوعة الصادرة غدا الإثنين تغطية شاملة وحصاد لمكاسب مصر من حضور الرئيس السيسي مؤتمر ميونيخ بألمانيا، وتغطية شاملة لقاء رئيس الوزراء وفد أعضاء اللجنة الأمريكية،وتأكيده حرص الرئيس السيسي على تكريس المواطنة، فضلا عن تفاصيل ندوة أكرم حسني في اليوم السابع، فضلا عن مزيد من التغطيات المهمة.

واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..

قائمة مكاسب السيسى فى ميونيخ

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