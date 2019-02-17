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اليمن: تلكؤ مليشيا الحوثى فى تنفيذ اتفاق السويد يعرض فرص السلام للفشل

الأحد، 17 فبراير 2019 04:00 ص
اليمن: تلكؤ مليشيا الحوثى فى تنفيذ اتفاق السويد يعرض فرص السلام للفشل جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
عدن أ ش أ
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أكد نائب وزير الخارجية اليمنى محمد الحضرمى، أن تلاعب وتلكؤ مليشيا الحوثى الانقلابية يهدّد اتفاق السويد وأى خطوات قادمة للعملية السياسية، ويعرض فرص السلام فى اليمن للفشل ، مثمناً دعم دولة الامارات للحكومة الشرعية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير اليمنى، على هامش الدورة الخامسة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية بدول الامارات العربية المتحدة أنور قرقاش، والذى تم خلاله بحث المستجدات على الساحة اليمنية وتطورات الجهود السياسية.

من جهته، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتى على ضرورة تكاتف الجهود وارسال رسائل واضحة للمجتمع الدولى من شأنها كشف حقيقة ما تقوم به مليشيا الحوثى من خروقات على ارض الواقع.

وأكد الحضرمى وقرقاش على ضرورة الضغط على مليشيا الحوثى بالالتزام باتفاق السويد والانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه قبل المضى فى مشاورات سلام قادمة.

 


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اليمن

مليشيا الحوثى

اتفاق السويد

فرص السلام




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