الوكيل الدائم لوزارة الرى يفتتح ندوة لمناقشة تعظيم الاستفادة من المياه

كتبت أسماء نصار

افتتح الدكتور رجب عبد العظيم، الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى، الندوة التى نظمهتما الوزارة لرؤساء المراكز البحثية وعمداء كليات الهندسة والعلوم والزراعة بالجامعات المصرية، لمناقشة آليات الربط بين البحث والتطبيق فى مجال تعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وعرض عبد العظيم التحديات المائية التى تواجه الموارد المائية فى مصر وجهود الوزارة فى تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه ودعم جهود البحث العلمى بما يتواكب ومتطلبات الربط بين البحث النطبيق على ارض الواقع .

وتناول عبد العظيم دور البحث العلمى فى المشروعات القومية ومشروعات تطوير الرى واستخدام الطرق الحديثة فى الرى وكافة مجالات استخدامات المياه ضمن اطار استراتيجية تنمية الموارد المائية فى مصر 2050 .

من جانبه عرض الدكتور خالد عبد الحى، رئيس المركز القومى لبحوث المياه، الأنشطة البحثية المختلفة وعرض أهم الدراسات فى مجال الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها للتعرف على الإمكانيات البحثية من أجهزة حديثة ومعامل متطورة لدى المركز القومى لبحوث المياه وأنشطة التدريب وبناء القدرات التى يقدمها المركز والتى كان من شأنها حصول المركز القومى لبحوث المياه على أكثر من 1500 مركزا متقدما فى ترتيب مراكز الأبحاث عالميا.