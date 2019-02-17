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النيابة تحقق فى العثور على جثة مسن متوفى والقطط تنهش رأسه بالساحل

الأحد، 17 فبراير 2019 04:40 م
النيابة تحقق فى العثور على جثة مسن متوفى والقطط تنهش رأسه بالساحل جثة-أرشيفية
كتب كريم صبحى - عبد الله محمود
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أمر أحمد رضا وكيل نيابة الساحل، بتشريح جثة مسن عقب العثور على جثته داخل شقته.

 

والبداية بتلقى قسم شرطة الساحل، بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارهم المسن، تم إخطار النيابة العامة لمناظرة الجثة.

 

وبكسر باب الشقة تبين أن الجثة شبه متعفنة والقطط تنهش فى رأس المتوفى، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المتوفى كان يربى قطط فى شقته وعقب وفاته وتحلل جثته نهشت القطط فى جسده لتامر النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

 

ومن جانبها فتحت نيابة الساحل تحقيقات موسعة فى واقعة العثور على جثة مسن يبلغ من العمر "73 سنة " متوفى داخل شقته وبه اثار لنهش حيوانى فى بعض اجزاء جسده، وكلفت بتشريح الجثة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة

 

وكشفت التحقيقات الأولية أن الجثة لموظف على المعاش، يعيش بمفرده فى شقته بمنطقة الساحل، عقب انفصاله عن زوجته، مشيرة إلى أنه كان يقوم بتجميع القطط الضالة ويعمل على رعايتهم وإطعامهم، ويوم الواقعة أصيب بإعياء شديد وتوفى على أثره، فلم تجد القطط ما يطعمها واشتد جوعها، فسدت جوعها بنهش أجزاء من ساق المتوفى وعينه وإحدى ذراعيه.

 

وتلقت مباحث قسم شرطة الساحل بلاغا من الأهالى يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية فى المنطقة، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان البلاغ وتبين العثور على جثة المتوفى مرتديا كامل ملابسه مسجاة فى الصالة، وتبين أنه موظف على المعاش، وبه آثار لنهش حيوانى، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

 


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