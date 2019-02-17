النيابة تباشر التحقيق فى واقعة مقتل عجوز داخل مسكنها بإمبابة

كتب ـ سليم على

تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق فى واقعة مقتل ربة منزل عجوز داخل مسكنها ذبحا فى إمبابة.

وكشفت تحقيقات النيابة الاولية، تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، وبالانتقال لمكان الحادث تبين أن المجنى عليها تقيم بشقة بالطابق الأرضى وتم العثور عليها مفارقة الحياة نتيجة إصابتها بجرح ذبحى بالرقبة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن تحريات ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة الاولية، كشفت أن الدافع وراء قتل المجنى عليها هو السرقة، حيث تبين اختفاء عقد ذهبى خاص بالمجنى عليها.

كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية المحيطة بالعقار الذى شهد الجريمة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال الجيران لتحديد هوية المتهم.