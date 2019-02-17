المعمل الكيميائى يقرر مصير شخص بعد فحص مخدرات سقط بها فى أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

يستعد المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى، لبحث مواد سقط بها شخص فى 6 أكتوبر للتأكد من كونها مخدرات من عدمه.

يأتى ذلك تنفيذا لأوامر نيابة جنوب الجيزة بعرض المضبوطات على المعمل الكيماوى لفحصها وكتابة تقرير واف عنها لاستكمال التحقيقات وإصدار قرار قبل المتهم.

كانت البداية أثناء تفقد قوة تابعة لإدارة تأمين 6 أكتوبر، للحالة الأمنية بالحى المتميز، حيث تمكن أمين الشرطة حسام سالم من القبض على ضبط شخص أكدت التحريات اتجاره فى المخدرات وبحوزته 5 طرب حشيش.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فتحرر محضر بالواقعة، وبعد إخطار اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، تولت النيابة التحقيق وقررت حبس المتهم على ذمته.