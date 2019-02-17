video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 11:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المرور يعيد فتح محور 26 يوليو بعد انتهاء إصلاح الفواصل وسط انتشار الخدمات

الأحد، 17 فبراير 2019 10:15 ص
المرور يعيد فتح محور 26 يوليو بعد انتهاء إصلاح الفواصل وسط انتشار الخدمات طريق المحور - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
انتهت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من أعمال صيانة للفواصل العرضية الخاصة بمحور 26 يوليو بنطاق المحافظة لرفع كفاءة الكوبرى لتسهيل حركة السيارات عليه و تم إعادة فتح مطلع المحور من شارع السودان وسط انتشار الخدمات بمحيط المكان.
 
 
كانت إدارة مرور الجيزة، أغلقت مطلع محور 26 يوليو كليا فى الاتجاه القادم من شارع السودان بسبب الأعمال والتى بدأت إعتبارا من الساعة الــ 12 صباح يوم الخميس الموافق 15/2/2019 وحتى الساعة الــ8 من اليوم الأحد الموافق 17/2/2019.
 
ونشرت إدارة المرور، العديد من الإشارات الإرشادية وتعليمات لجان الإدارة العامة للمرور والتى ستكثف من تواجدها بمحيط منطقة الأعمال لإرشاد المارة وقائدى المركبات وذلك لتلافى التكدسات وتسيير حركة المرور .
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس صيدلى لإنشائه حسابا على فيس بوك لتسهيل الدعارة وتبادل الزوجات

تحرير 1459 مخالفة مرورية وفحص 38 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

اخبار المرور

مرور الجيزة

محور 26 يوليو

اعمال تطوير

شارع السودان




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة