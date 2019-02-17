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الكشف على 5450 مواطن مجانا فى قافلة طبية بالواحات البحرية.. صور

الأحد، 17 فبراير 2019 04:04 م
الكشف على 5450 مواطن مجانا فى قافلة طبية بالواحات البحرية.. صور قافلة طبية للكشف على أهالى الواحات البحرية
كتب سيد الخلفاوى
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قالت محافظة الجيزة إن مشيخة الأزهر وجهت قافلة طبية لإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية مجاناً على أهالى مركز ومدينة الواحات البحرية وفقاً لبروتوكول التعاون بين المشيخة ووزارة الصحة بشأن القوافل الطبية المجانية للمناطق النائية.
 
 وصرح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بأن الهدف من القوافل الطبية هو تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم وتمكنهم من الفحص على أيدى أساتذة بجميع التخصصات مؤكداً أن العمل استمر بالقافلة لمدة ثلاثة أيام لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات الطبية والفحوصات وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.
 
وأشار تيسير عبدالفتاح، رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية أنه تم مد العمل والإستمرار فى تقديم الخدمات للمواطنين ليوم إضافى نظراً لإقبال المواطنين على خدمات القافلة وتوافدهم من مختلف أنحاء المدينة .
 
لافتا أن القافلة تمكنت من فحص عدد 5450 مواطن وإجراء 218 عملية جراحية منها  39 حالة جراحات عامة و112 حالة رمد و7 حالات نساء وتوليد و15 حالة جلدية و 37 حالة أنف وأذن وحنجرة و8 حالات أسنان .
 
قافلة طبية للكشف على أهالى الواحات البحرية (2)
قافلة طبية للكشف على أهالى الواحات البحرية

قافلة طبية للكشف على أهالى الواحات البحرية (3)
قافلة طبية للكشف على أهالى الواحات البحرية 

قافلة طبية للكشف على أهالى الواحات البحرية (4)
قافلة طبية للكشف على أهالى الواحات البحرية 

قافلة طبية للكشف على أهالى الواحات البحرية (1)
قافلة طبية للكشف على أهالى الواحات البحرية 

 


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