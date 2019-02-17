video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 04:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

القوات الهندية تلاحق مدبر تفجير كشمير

الأحد، 17 فبراير 2019 03:44 م
القوات الهندية تلاحق مدبر تفجير كشمير الشرطة الهندية
رويترز
إضافة تعليق

تلاحق المئات من قوات الأمن الهندية اليوم الأحد قياديا فى جماعة متشددة مقرها باكستان يعتقد أنه دبر تفجيرا بسيارة ملغومة على قافلة أمنية هندية مما أسفر عن مقتل 44 من قوات الأمن.

وأعلنت جماعة جيش محمد مسؤوليتها عن الهجوم الذى يعد الأكثر دموية على قوات الأمن الهندية منذ عقود وتسبب فى تصعيد التوتر بين الهند وباكستان. وطالبت الهند باكستان بتضييق الخناق على الجماعة وجماعات إسلامية متشددة أخرى تعمل انطلاقا من أراضيها. وترفض إسلام أباد أى إشارة إلى وجود صلة لها بالهجوم.

ويفتش مسؤولون فى الجيش والشرطة الهندية داخل كشمير عن محمد عمير زعيم جماعة جيش محمد فى المنطقة والذى يُعتقد أنه دبر الهجوم. وقال مسؤول فى الشرطة إن لديهم معلومات عن أن عمير حول طالب تسرب من التعليم فى كشمير إلى "التطرف وحفزه" لقيادة سيارة ملغومة وتفجير القافلة الأمنية يوم الخميس.

ويعتقد أن عمير دخل الجزء الواقع تحت سيطرة الهند من كشمير قادما من باكستان فى سبتمبر ليتزعم جيش محمد فى المنطقة. وقال ضابط الشرطة لرويترز إن قوات الأمن تشتبه فى أنه مختبئ فى جنوب كشمير. وقال مسؤولون هنود إن عمير من أقارب القائد العام للجماعة وهو مسعود أزهر والذى يعتقد أنه في باكستان.

وحذرت الهند من تصاعد التوترات الطائفية فى أنحاء البلاد حيث يواجه الكشميريون الذين يعيشون خارج ولايتهم الطرد من مساكنهم والإيقاف عن العمل وهجمات على وسائل التواصل الاجتماعى بعد أن قتل مهاجم انتحارى 44 شرطيا فى المنطقة.

وكان الهجوم بسيارة ملغومة على قافلة أمنية يوم الخميس الأسوأ خلال عقود التمرد فى المنطقة المتنازع عليها. وأعلنت جماعة جيش محمد الإسلامية المتشددة المتمركزة فى باكستان مسؤوليتها عن الهجوم الذى نفذه شاب كشميرى عمره 20 عاما. وتطالب الجارتان النوويتان بالسيادة الكاملة على كشمير.

ومع عودة جثث رجال الشرطة شبه العسكرية الذين لاقوا حتفهم فى الهجوم إلى العائلات فى جميع أنحاء الهند فى مطلع هذا الأسبوع، تجمعت حشود متحمسة تلوح بالعلم الهندى فى الشوارع لتكريمهم ورددوا هتافات تطالب بالانتقام. ونفت باكستان أى دور فى الهجوم.

ويواجه المسلمون فى كشمير رد فعل عنيفا فى الهند التى يغلب على سكانها الهندوس، لا سيما فى ولايتى هاريانا وأوتاراخند بشمال البلاد، مما دفع وزارة الداخلية الاتحادية إلى إصدار تعليمات لجميع الولايات "لضمان سلامتهم وأمنهم والحفاظ على الوئام المجتمعى".

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الهند تفضح إرهاب تميم.. قطر جندت شباب هنود للانضمام لداعش فى سوريا

الهند تفرض حظر تجول فى جامو بعد تنظيم احتجاجات على هجوم كشمير

احتجاجات عنيفة فى الهند تنديدا بهجوم أودى بحياة 44 شخصا بكشمير

الهند

الشرطة الهندية

كشمير

مسلمو الهند

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة