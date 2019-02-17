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القبض على 19 تاجر مخدرات فى حملة أمنية على البؤر الإجرامية بالقليوبية

الأحد، 17 فبراير 2019 01:44 م
القبض على 19 تاجر مخدرات فى حملة أمنية على البؤر الإجرامية بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية حملة موسعة لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 19 تاجر مخدرات، وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.
 
 
وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 18 تاجر مخدرات، خلال حملة أمنية شملت اقسام الخانكة وشبرا الخيمة والخصوص وبمها وقليوب والعبور، والخصوص، وتم ضبط  كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره 700جرام من الحشيش المخدر، 130 جراما من مخدر الهيروين، و270 قرص مخدرومبالغ مالية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 

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