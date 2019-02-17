العصار يلتقى وزير دفاع كوريا الجنوبية بمستهل فعاليات "إيديكس 2019" أبوظبى

كتب زكى القاضى

شارك الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، فى فعاليات افتتاح معرض إيديكس 2019، والمقام بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 17-21 فبراير، كما تفقد عدد من أجنحة الدول المشاركة بالمعرض، حيث قام بالإطلاع على المنتجات والمعدات العسكرية المعروضة بأجنحة عدد من الشركات المشاركة بإيديكس 2019 من مختلف الدول.

خلال فعاليات اليوم الأول من المعرض، التقى وزير الدولة للإنتاج الحربى بوزير دفاع كوريا الجنوبية جونج كيونج-دو، حيث ناقشا أوجه التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية، وإمكانية تبادل الخبرات التكنولوجية بينهما، وتم التأكيد على أهمية إقامة علاقة شراكة استراتيجية بين شركات الإنتاج الحربى المصرى، وشركات الصناعات الدفاعية الكورية، وذلك بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي على العلاقات التاريخية الثنائية بين البلدين الصديقين، معرباً عن رغبته فى التعاون المشترك مع الجانب المصري نظراً لما لديه من إمكانيات تكنولوجية وفنية وتدريبية متميزة، كما أعرب عن تقديره للتقدم الذى أحرزته الصناعة المصرية في مجال الصناعات العسكرية، واستعرض "جونج كيونج-دو" مساعي حكومة سول الهادفة لتحقيق النزع النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية، وبناء نظام السلام المستدام.

جدير بالذكر، أن وزارة الإنتاج الحربى تشارك فى الجناح المصرى بالمعرض، من خلال عرض منتجاتها من المعدات الدفاعية التى تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربى التابعة، وعلى رأسها المدرعتان ST100، ST500 اللتين تعدا من أحدث ما أنتجته ترسانة الأسلحة المصرية واللتين تعرضان لأول مرة فى معرض دولى عسكرى يقام خارج البلاد، كما تشارك الوزارة بنماذج للدبابة M1-A1 ودبابة النجدة M 88 A2 (هرقل)، من إنتاج مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) الذي يعد أحد أهم قلاع الصناعات الدفاعية الثقيلة فى مصر.

وتعد هذه المشاركة الثانية على التوالى لوزارة الإنتاج الحربى بالمعرض، حيث شاركت الوزارة فى معرض الدفاع الدولى "آيديكس2017".