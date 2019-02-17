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الصين تدعو للحفاظ على تنمية مستقرة للعلاقات مع ألمانيا

الأحد، 17 فبراير 2019 10:37 ص
الصين تدعو للحفاظ على تنمية مستقرة للعلاقات مع ألمانيا يانج جيه تشى
بكين (أ ش أ)
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دعا يانج جيه تشى عضو المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب، إلى ضرورة حفاظ الصين وألمانيا على تصميم استراتيجى وتنمية مستقرة وصحية للعلاقات الثنائية فى مواجهة الأوضاع المعقدة فى العالم اليوم.

وقال تشى- فى تصريحات خلال اجتماعه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش الدورة الـ55 لمؤتمر ميونخ للأمن ونقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأحد- أنه يتعين على الصين وألمانيا توسيع مصالحهما المشتركة من خلال تكملة بعضهما البعض، مبديا ترحيب الصين بالمشاركة الفعالة لألمانيا فى التعاون الدولى فى إطار مبادرة الحزام والطريق.

وأضاف أن الصين ستواصل توفير بيئة استثمارية عادلة وشفافة لجميع الشركات الأجنبية، بما فى ذلك الشركات الألمانية، معربا فى الوقت نفسه عن أمله فى مواصلة الجانب الألمانى توفير بيئة سياسات عادلة للشركات الصينية للاستثمار والقيام بأعمال فى ألمانيا.

من جهتها، قالت ميركل إن ألمانيا والصين شريكتان استراتيجيتان شاملتان تتمتعان بتبادلات متكررة رفيعة المستوى ونتائج مثمرة للتعاون الودى فى مختلف المجالات وتنسيق وثيق فى الشؤون الدولية.

وأوضحت أن الجانب الألمانى اتخذ نهجا إيجابيا تجاه التعاون الدولى فى إطار مبادرة الحزام والطريق، معربة عن استعداد بلادها لتعزيز الاتصالات والتعاون مع الصين وتدعيم مصالح الشركات والشعوب لدى البلدين.

 


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