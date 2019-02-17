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الشرطة في خدمة كبار السن والمرضى.. تسهيلات بالجوازات للمسنين

الأحد، 17 فبراير 2019 11:44 ص
الشرطة في خدمة كبار السن والمرضى.. تسهيلات بالجوازات للمسنين تسهيلات بالجوازات للمسنين
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.
 
واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عدداً من المواطنين ، وجميعهم من كبار السن ، وذوى الإعاقة ، والمرضى ، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها ، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى إستخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.
 
وأكدت وزارة الداخلية استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين، حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.
 
 
الجوازات
الجوازات

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المرض بالجوارات

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مساعدة كبار السن
 
 
 

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