السيطرة على حريق محدود بجوار مدرسة صديقة الفتيات بجهينة سوهاج دون خسائر

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب بكمية من الهيش بجوار مدرسة صديقة الفتيات ببندر جهينة، مما نتج عنه حدوث تلف بجزء من شباك خشبى بالمدرسة دون حدوث خسائر بالأرواح.

ترجع الواقعة عقب تلقى مركز شرطة جهينة بنشوب حريق بكمية من الهيش والبوص بجوار مدرسة هدى شعراوى صديقة الفتيات الإبتدائية "فصل واحد" الكائنة ببندر جهينة.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين نشوب الحريق بكمية من الهيش والبوص بجوار المدرسة من الخارج، وامتدت النيران لجزء من شباك خشبى بالمدرسة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات.

وبسؤال "عبد العزيز م ع ف" 53 سنة مسئول الأمن بالإدارة التعليمية بجهينة، ويقيم بناحية جهينة الغربية دائرة المركز، وقرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لإلقاء أحد المارة عقب سيجارة، وأضاف بإحتراق جزء من شباك خشبى بالمدرسة من الخارج، ونفى الشبهة الجنائية وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.