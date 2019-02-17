السيسى يستعرض مع مسئولى "مرسيدس" فى ميونيخ استئناف نشاط الشركة فى مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته بميونيخ "إيكارت فون كلايد" نائب رئيس مجموعة "دايملر أيه جي" والتى تضم "مرسيدس للسيارات" ضمن شركاتها، وذلك بحضور اماركوس شيفر عضو مجلس إدارة شركة مرسيدس بنز للسيارات المسئول عن قطاع الانتاج.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالبيان الذى أصدرته شركة مرسيدس الشهر الماضي بشأن استئناف نشاطها فى مصر، مؤكداً حرصه على تكثيف التعاون مع الشركة فى ضوء سياسة الدولة نحو التوسع فى مجال صناعة السيارات، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وأكد مسئولا الشركة تثمينهم لما لمسوه من تعاون من الحكومة المصرية لاستئناف نشاطهم فى مصر، مؤكدين فى هذا الإطار ما يمثله السوق المصرى من أهمية كبيرة سواء فى ظل حجمه الكبير أو لسهولة نفاذ المنتجات المصنعة به على النفاذ للأسواق الإقليمية والعالمية، الأمر الذى يشجعهم على الاستثمار فى السوق المصرى، وتكثيف نشاطهم به فى عدة مجالات.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد استعراضاً لخطط شركة مرسيدس، لاستئناف نشاطها فى مصر، لإنتاج وتجميع السيارات، وكذلك دراسة سبل تطوير هذا النشاط ليشمل مشروعات السيارات الكهربائية والطرق الذكية، وخدمة المواصلات فى المدن الذكية، وخدمة أتوبيس النقل العام السريع، أخذاً فى الاعتبار مراعاة تزايد نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة ونقل التكنولوجيا، فضلاً عن الاهتمام بتصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية والإقليمية.