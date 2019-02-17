السيسى يجتمع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة فور عودته من ميونيخ

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة فور عودته مساء اليوم من ميونخ.
كان الرئيس السيسي وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم قادما من ميونخ بعد زيارة لألمانيا الاتحادية استغرقت 3 أيام، شارك خلالها فى أعمال الدورة الـ 55 لمؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع وممثلي المنظمات الدولية والخبراء المعنيين بقضايا الأمن ومكافحة الإرهاب .
وألقى الرئيس السيسي كلمة طرح فيها رؤية مصر للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط في ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية، التى تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية وترسيخ تماسك مؤسساتها وقواتها الوطنية النظامية، واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية وجهود مصر في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف .
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