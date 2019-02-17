السيسى يجتمع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة فور عودته من ميونيخ

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة فور عودته مساء اليوم من ميونخ.

كان الرئيس السيسي وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم قادما من ميونخ بعد زيارة لألمانيا الاتحادية استغرقت 3 أيام، شارك خلالها فى أعمال الدورة الـ 55 لمؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع وممثلي المنظمات الدولية والخبراء المعنيين بقضايا الأمن ومكافحة الإرهاب .