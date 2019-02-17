السجن المشدد 4 سنوات لـ"حلاق" لاتجاره بالترامادول وحيازة أسلحة نارية

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم إسلام محمد، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالترمادول، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس سنة لاتهامه حيازة أسلحة وذخائر نارية بمدينة 15 مايو.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمرى ومحمد سامح عبد الخالق وأمجد محمد أبو الفتوح، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

وأسندت النيابة للمتهم إسلام محمد، " حلاق"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الترمادول بقصد الاتجار، كما أسندت النيابة للمتهم حيازة أسلحة وذخائر نارية بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.