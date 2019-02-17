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السجن المشدد 15 عاما لـ3 متهمين بتهمة تجارة الهيروين فى باب الشعرية

الأحد، 17 فبراير 2019 12:55 م
السجن المشدد 15 عاما لـ3 متهمين بتهمة تجارة الهيروين فى باب الشعرية هيروين - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى، وعضوية المستشارين صلاح عبدالرحمن ومحمود عارف وعمرو شكرى وأمانة سر محمد عطية، بالسجن المشدد 15 سنة لـ3 متهمين بالاتجار بمخدر الهيروين.

 

وكشف قرار الإحالة قيام المتهمون وهم: " أحمد .س " 38 سنة مندوب مبيعات، و " محمد ص " 30 سنة أخصائى تنمية بالشركة المصرية لتطوير المشروعات الصغيرة، و" محمد م " 30 سنة سائق بالاتجار بالمواد المخدرة مستخدمين سيارة خاصة.

 

وتبين من تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه أثناء قيادة المتهم الثالث للسيارة برفقة المتهمين الأول والثالث وبحوزة كلا منهما حقيبة وبتفتيش المتهم الأول عثر معه بداخل الحقيبة على 150 لفافة من مخدر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالى وبتفتيش الثانى عثر معه بداخل حقيبته على 81 لفافة من مخدر الهيروين وهاتف محول ومبلغ مالى وبتفتيش الثالث عثر معه على رخصة السيارة قيادته المستخدمة فى ترويج المواد المخدرة .

 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية حصيلة بيعهم للمواد المخدرة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

 


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