السجن المؤبد لسائق بتهمة تجارة الهيروين

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى، وعضوية المستشارين صلاح عبد الرحمن، ومحمود عارف، وعمرو شكرى، وأمانة سر محمد عطية، وعصام ترك، بالسجن المؤبد لـ سائق وسيدة لاتهامهما بالإتجار بالهيروين.

كشف قرار الإحالة، قيام المتهمين، وهما " محمد م إ " 42 سنه سائق ، و"سماح ع ع "، بالإتجار فى الهيروين المخدر، وبإعداد الأكمنة تم القبض عليهما، وبتفتيش الأول عثر معه على 42 لفافة من مخدر الهيروين وهاتفين محمول لسهولة تواصلهما مع العملاء ومبالغ مالية حصيلة بيعهما المواد المخدرة.