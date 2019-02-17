"الزراعة": البصل خالٍ من متبقيات المبيدات و99.1% من العينات سليمة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خلو البصل من متبقيات المبيدات، بعد قيام لجان من الوزارة بسحب العينات الممثلة لشحنات البصل المصرى لكافة دول العالم خلال 2018 تحليلها بغرض تقدير متبقيات المبيدات بها وفقا للتشريعات الدولية، حيث اشارت نتائج التحاليل المعملية أن نسبة العينات السليمة بلغت 99,1% بينما لم يتخطى نسبة العينات المتجاوزة للحدود القصوى بها دوليا لمتبقيات المبيدات 0.9% وتم استبعادها فى حينه

وأكد وزارة الزراعة، فى بيان لها اليوم الأحد، على أن ذلك إيمانا من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بدورها فى مجال سلامة الغذاء والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية من خلال أجهزتها المعنية ( الحجر الزراعى – لجنة مبيدات الآفات الزراعية – معهد بحوث البساتين – معهد بحوث وقاية النباتات – المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الاغذية ) لإنتاج محاصيل ذات أصناف جيدة ومطابقة للمعايير التصديرية العالمية

جدير بالذكر أنه قد تم الاتفاق مع الجانب السعودى على ضرورة إخطار الجانب المصرى ممثلا فى الحجر الزراعى فور ورود أى شحنات مخالفة لمستويات متبقيات المبيدات كما متبع عالميا وأن لا يتم فرض حظر على محصول ألا بعد موافاة الجانب المصرى بثلاث إخطارات رفض لنفس المحصول وهو ما لم يتم الالتزام به حيث لم يرد أى إخطار رفض يخص متبقيات المبيدات فى البصل خلال عام 2018 وحتى الآن سواء من السعودية أو من أى دوة فى العالم.

وجدير بالذكر أنه لم يرد لنقاط الاتصال الرسمية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الحجر الزراعى أية إخطارات رفض لشحنات البصل الطازج خلال عام 2018 وحتى الآن من أى دولة من دول العالم بسبب ارتفاع نسب متبقيات المبيدات عن الحدود المسموح بها كما أنه لم يتم تسجيل أى حالات رفض بسبب متبقيات المبيدات على البصل الطازج المصدر إلى دول الاتحاد الأوروبى منذ عام 2009 وحتى الآن.