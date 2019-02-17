video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 07:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الرى" تنهى الخميس القادم برنامج تدريبي للعاملين فى إدارة المياه بأفريقيا

الأحد، 17 فبراير 2019 06:00 ص
"الرى" تنهى الخميس القادم برنامج تدريبي للعاملين فى إدارة المياه بأفريقيا وزارة الرى
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

ينتهى قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى بوزارة الرى الخميس القادم من البرنامج التدريبي الذى بدأ تنفيذه منذ 13 يناير حتى 21 فبراير الحالى لرفع قدرات العاملين فى مجال إدارة الموارد المائية بالدول الإفريقية، ضمن البروتوكول الموقع بين القطاع والجايكا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وأكد الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى أن الدارسين قاموا بعدد من الزيارات الميدانية التى نفذها القطاع على مدار الأسبوع الماضى تصمنت قناطر إسنا ومنطقة غرب الدلتا وذلك لتوضيح أدوار منظمات مستخدمى المياه وأنماط مشاركتهم واختلافها ما بين أقاليم الرى المختلفة داخل مصر.

وأضاف عنتر أنه تم تنظيم زيارة ميدانية لمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة بهدف التعريف بنظم الرى المطور ودور روابط مستخدمى المياه على الترع الفرعيه والمساقى الخصوصيه فى ادارة المياه، كما تضمنت الزيارة المرور على محطات الخلط التى يتم الإعتماد عليها فى إعادة استخدام مياه الصرف فى المناطق التى تعانى من مشاكل مائيه وبما يعظم من كفاءة استخدام وحدة المياه فى ظل محدودية الموارد المائية المتاحة، وكذلك تمت زيارة منطقة العفير بكفر الدوار (مساقى مطورة تعمل بالطاقة الشمسية).

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديووصور.. وزير الرى: استخدام التكنولوجيا الحديثة فى قياس حجم مياه السيول بشمال سيناء

الدول الافريقية

الرى

وزارة الرى

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة