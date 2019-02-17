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الرقابة الإدارية تنشر صورا للدورات التدريبية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

الأحد، 17 فبراير 2019 12:46 م
الرقابة الإدارية تنشر صورا للدورات التدريبية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد من الدورات التدريبية المنعقدة بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد
كتب حازم عادل
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نشرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، اليوم الأحد، صورا من الدورات التدريبية المنعقدة بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد فى مجال نشر إجراءات قيم النزاهه والشفافية، والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه وتدريب المدربين لبعض كوادر جمعيات رجال الأعمال، الجهات الحكومية، والمجلس القومى للمرأة.
 
كما أوضحت الهيئة إنه يمكن التواصل مع الأكاديمية عن طريق

موقع هيئة الرقابة الإدارية

 على شبكة الانترنت:-
 
من الدورات التدريبية المنعقدة بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد (1)
من الدورات التدريبية المنعقدة بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد (1)

من الدورات التدريبية المنعقدة بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد (2)
 

 

من الدورات التدريبية المنعقدة بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد (3)
 

 

من الدورات التدريبية المنعقدة بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد (4)

 


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الفساد




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