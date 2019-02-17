الرصاص قبل الغذاء.. أردوغان لشعبه: لا للبطاطس ولا الطماطم لا تنتظروا منا شيئا

كتب إسلام جمال

أظهر مقطع فيديو للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مخاطباً شعبه فى أحد المؤتمرات الجماهيرية، وهو يحدثهم عن ضرورة التحمل من أجل مكافحة الإرهاب، وعدم السؤال عن اختفاء بعض الخضروات مثل البطاطس والطماطم والفلفل الحار، واعداً شعبه بعدم انتظار أى شيء.

وقال أردوغان خلال مخاطبته الشعب التركى: "الرصاص قبل الغذاء أهم من طعامكم، لا للطماطم، لا للبصل، لا للبطاطس، لا تنتظروا منها شيئاً".

وأضاف: "ماذا يقولون، الطماطم، البطاطس، فلفل حار، فكروا.. فكروا، كم سعر الرصاصة الواحدة"، متابعاً: "فكروا فى ملابس الجندى وحمله السلاح، فكروا فى ثمن مكافحته للإرهاب، فكروا فى هذا".

وواصل: "وبينما ينجح هذا النظام فى ذلك، أنتم مازلتم تقولون بطاطس، بصل، طماطم، فلفل حار، تتحدثون عن تلك الأشياء، فالقوى الخارجية تريد أن تضربنا من جهة، ومن جهة أخرى ماذا يحدث للقوى الخارجية، تنهار".

واستطرد قائلاً: "نحن كسبنا هذه الحرب حتى الآن، ونستمر فى النجاح، نحن قدمنا للشركات الاقتصادية العامة كل شئ من كوادر، ولا تنتظروا منا شيئاً آخر، و لا تحرضوا، قدمنا كل شئ، أنا لست رجلاً سياسياً تقليدياً، أنا لست قائداً تقليدياً،