الخطوط الجوية البريطانية "فلاى بى إم إى" تعلن إفلاسها بسبب بريكست

(أ ش أ)

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "فلاى بى إم إى" وقف نشاطها بشكل فورى، بعدما غرقت فى الديون خلال الأشهر الأخيرة الماضية بسبب تأثرها بالتحديات الاقتصادية التى يواجها اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

وأوضحت الشركة- فى بيان أصدرته ونقله تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم الأحد، أن " حركة التجارة الحالية والآفاق المستقبلية لها تأثرت بشكل خطير بسبب عدم اليقين فى إتمام الـ"بريكست"، مما أدى إلى انعدام قدرتنا فى الحفاظ على تقديم تعاقدات طيران نافعة داخل أوروبا."

وأضافت الشبكة أن شركة الطيران البريطانية ألغت كافة رحلاتها بدءا من أمس السبت، مشيرة إلى أن الشركة لديها أسطول طيران مكون من 17 طائرة وتتجه رحلاتها إلى 25 مدينة أوروبية.

وكان أكثر من نصف مليون شخص سافروا على متن خطوط الشركة العام الماضى.

يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى تحاول جاهدة تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق فى الـ29 من مارس القادم، بسبب المشكلات الاقتصادية الجمة التى قد تصيب البلاد.