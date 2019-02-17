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الجيزة: حملة مكافحة الأنيميا والتقزم والسمنة تستهدف الكشف على 1.3 مليون طالب

الأحد، 17 فبراير 2019 11:47 ص
الجيزة: حملة مكافحة الأنيميا والتقزم والسمنة تستهدف الكشف على 1.3 مليون طالب الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة خلال متابعة الحملة
كتب سيد الخلفاوى
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تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أعمال الحملة القومية لمكافحة أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة التى أطلقتها المحافظة بالتعاون مع وزارتى الصحة والتربية والتعليم على مستوى المحافظة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمكافحة الانيميا والتقزم والسمنة بين صفوف طلبة المدارس الابتدائية.
 
وقال المحافظ إن المبادرة تستهدف الفحص الطبى الشامل لجميع طلبة وطالبات المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية بالمحافظة بهدف الكشف على  1,3 مليون طالب وطالبة، من خلال لجان طبية تجوب جميع المدارس الابتدائية على مستوى المحافظة وتأتى الحملة تحت شعار " أولادنا امانة نحميهم ونحافظ عليهم " والتى تستمر حتى 28 فبراير الجارى.
 
وأشار راشد أن الدولة حريصة على توفير الوقاية والخدمات الطبية اللازمة لابنائنا الطلبة وخاصة طلاب المرحلة الابتدائية حرصاً على تخريج أجيال من الشباب لايعانون من أعراض صحية تؤثر على مستقبلهم.
 
 
ووجه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة ضرورة اجراء المسح الطبي لطلبة المرحلة الابتدائية مع رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم والانتهاء من المسح الطبي في الموعد المحدد وتنظيم قوافل طبية تجوب جميع انحاء المحافظة والقري الاكثر احتياجاً .
 
 
وأوضحت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة أن الحملة تستهدف الاكتشاف المبكر للأنيميا لدى اطفال المدارس والتى تؤثر على نشاط الطفل وتحصيله الدراسى إلى جانب الكشف المبكر لحالات قصر القامة والتى يستلزم علاجها فى هذه مرحلة من العمر وان الطلاب المصابين سيخضعون للفحص الطبي والتحاليل المكثفة عقب ثبوت اصابتهم باي من الامراض التي يشملها المسح وسيتلقون العلاج بالمجان .
 
 
وتفقدت الدكتورة هناء سرور أعمال الفحص الطبى الشامل لمكافحة امراض الانيميا والتقزم والسمنة بمدرستى الخلفاء الراشدين الابتدائية بالعمرانية والشهيد عامر عبد المقصود الابتدائية بالدقي .
 
 
 

 


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