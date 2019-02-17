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الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس الوزراء منها تشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد

الأحد، 17 فبراير 2019 05:36 م
الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس الوزراء منها تشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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نشرت الجريدة الرسمية عدد من القرارات للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، من بينها قراراً بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد لمدة ثلاث سنوات، برئاسة اللواء سامي حسن منصور الشناوي ، وعضوية كلٍ من: اللواء أركان حرب صلاح حلمي عبد المطلب، ممثلاً لوزارة الدفاع والإنتاج الحربيّ، والدكتور عصام جلال حسن شعت، ممثلا لوزارة التنمية المحلية، ومحمد بكر محمود بكر، ممثلاً لوزارة المالية، والدكتور محمد فتحي حافظ صقر، ممثلاً لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور أسامة محمد حسين الظاهر، ممثلا لوزارة الموارد المائية والري، ومعتز بالله مدحت يكن مصطفى الجندي، ممثلاً لوزارة الاستثمار والتعاون الدوليّ، وأيمن أحمد حلمي، ممثلاً لجهاز المخابرات العامة، والمهندس محمد زكي السويدي، ممثلاً لاتحاد الصناعات المصرية، وعمرو إبراهيم أبو العيون، ممثلاً لاتحاد الغرف التجارية المصرية، وكل من : الدكتور طارق عبد الله  مرسي  الجمال، والدكتور خالد زكريا محمد أمين، والدكتور علاء الدين محمود زهران من المتخصصين وذوي الخبرة في مجالات عمل الهيئة.
 
كما تضمنت القرارات تحديد اختصاصات نائب وزير التضامن الاجتماعيّ للحماية الاجتماعية، حيث تضمنت هذه الاختصاصات من الناحية الفنية إعداد خطة استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية، والإشراف على تطوير برامج الدعم النقدي، والتأكد من ميكنتها وتحديث بياناتها دورياً، وكذا الاشراف على تطوير برامج التمكين الاقتصادي والتشغيل، هذا إلى جانب تخطيط ومتابعة تنفيذ عمليات التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية على المستوى المركزي والمحلي، والإشراف على عمليات تأسيس قواعد بيانات الأسر الفقيرة بالوزارة، فضلا عن التنسيق مع منظمات المجتمع المدني، لمواءمة البيانات الخاصة بالمناطق والقرى الفقيرة، إضافة إلى التنسيق مع المنظمات الدولية لوضع خطة تنظيم مشاركة الشركاء الدوليين في تنفيذ استراتيجية وخطة عمل الحماية الاجتماعية.
 
كما نشرت الجريدة قرار إصدار عٌملة تذكارية ذهبية فئة الواحد جنيه، والخمسة جنيهات، وعٌملة تذكارية فضية فئة العشرة جٌنيهات، والخمسون جنيهاً، والمائة جنيه، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
 
 
 
 

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الجريدة الرسمية

مجلس الوزراء

مصر

عملات تذكارية




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