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التموين: مخزون الدواجن المجمدة يكفى 4 أشهر.. ونوفر سلعا مختلفة فى رمضان

الأحد، 17 فبراير 2019 03:00 ص
التموين: مخزون الدواجن المجمدة يكفى 4 أشهر.. ونوفر سلعا مختلفة فى رمضان سلع تمونية
كتب مدحت وهبة
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أكد أحمد كمال معاون وزير التموين  والمتحدث باسم الوزارة،  توفير مخزون استراتيجى من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن يكفى فترات طويلة، كما أن مخزون الدواجن المجمدة يكفى مدة لا تقل عن 4 أشهر، بجانب توفير المنتجات أول بأول، بالإضافة إلى وجود مخزون كبير من اللحوم المجمدة والطازجة وطرحها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية  بأسعار أقل من الأسواق الأخرى، كما يتم توفير مختلف المنتجات وبكميات كبيرة مع حلول شهر رمضان.
 
وأضاف أحمد كمال معاون وزير التموين  فى تصريحات لليوم السابع، أن الدكتور على المصيلحى  وزير التموين نجح فى تأمين مخزون  كبير من السلع الأساسية بجانب توفير السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية شهريا، فى إطار تخفيف العبء على المواطنين ، لافتا إلى سعى الوزارة أيضا للتوسع فى إنشاء المنافذ السلعية مثل مشروع جمعيتى لشباب الخريجيين بهدف توفير السلع  فى مختلف المناطق .  
 
ويأتى ذلك أيضا فى الوقت الذى تواصل فيه  مكاتب التموين استقبال تظلمات المواطنين  فى مختلف المحافظات لإعادة المحذوفين من البطاقات، وضمهم ضمن منظومة دعم السلع التموينية بعد تحديث البيانات الخاطئة أو استكمال بعض البيانات غير المكتملة مثل الرقم القومى أو رقم تليفون صاحب البطاقة التموينية أو بيانات أحد أفراد الأسرة المقيدة بالبطاقة، ﻭأنه خلال  الفترة الماضية تم إعادة الكثير من المواطنين إلى البطاقات بعد تحديث بياناتهم وكتابتها بشكل صحيح.

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