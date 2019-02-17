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التحريات تكشف فشل المتهم بالاستيلاء على أراضى الدولة بالشيخ زايد فى تقنينها

الأحد، 17 فبراير 2019 12:51 ص
التحريات تكشف فشل المتهم بالاستيلاء على أراضى الدولة بالشيخ زايد فى تقنينها أراضى - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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كشفت تحريات أمنية، أن صاحب شركة يدعى "ع.ح" هو المسئول عن الاستيلاء على 10 أفدنة من أراضى الدولة وبيعها وتأجيرها لعدد من الأشخاص، أحدهم يدعى "ح.ا" بالشيخ زايد.

 

وقال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، إن صاحب الشركة فشل فى تقنين الإجراءات القانونية الخاصة بالأرض، بعد بيع جزء منها وتأجير أجزاء أخرى لعدد من الأشخاص، وإقامة كافيهات، وملاعب وخيم عليها، فصدر قرار من جانب مسئولى جهاز مدينة الشيخ زايد لاستردادها.

 

وأضاف المصدر، أن قوة أمنية نفذت القرار وتمت إزالة المنشآت التى تم بناؤها على الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مالكيها.

 

وأشرف على الحملة الأمنية التى استعادت أرض الدولة، اللواء رمزى إبراهيم مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر، ومشاركة الرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، وقوة أمنية من الضباط وأفراد الشرطة، بالتنسيق مع شرطة المرافق وجهاز مدينة الشيخ زايد، حيث تمت إزالة المنشآت والمبانى المخالفة التى تتضمن 27 محلاً تجاريًا، وملاعب رياضية، وكافيهات.


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حملة امنية

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الاستيلاء على اراضى الدولة

الشيخ زايد

امن الجيزة




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