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التأمين الصحى: استمرار نشاط حملة الكشف المبكر عن أورام الثدى بالمجان

الأحد، 17 فبراير 2019 06:00 ص
التأمين الصحى: استمرار نشاط حملة الكشف المبكر عن أورام الثدى بالمجان الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى
كتب وليد عبد السلام
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أكدت هيئة التأمين الصحى استمرار نشاط حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى بين منتفعات الهيئة، على أن يتم صرف العلاج بالمجان، مضيفة أن عمليات الكشف مستمرة طوال أيام الأسبوع  بالمستشفيات.

وقال مصدر مسئول بهيئة التأمين الصحى لـ"اليوم السابع"، أنه تم توفير كميات من الأدوية المتعلقة بعلاج سرطان الثدى وفق أحدث البروتوكولات العالمية، مضيفا أن المرحلة الثانية ستبدأ قريباً فى عدد آخر من المحافظات .

وذكر المصدر، أن هناك تيسير فى الفحص الظاهرى والمعملى للمنتفعات لمنع التزاحم، وتابع المصدر : أن الخدمة متوفرة بموجب بطاقات وكارنيهات التأمين الصحى .


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