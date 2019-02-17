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البيئة تنظم معسكرا بيئيا بمحمية سالوجا وغزال بأسوان استعدادا لمنتدى شباب إفريقيا

الأحد، 17 فبراير 2019 10:15 ص
البيئة تنظم معسكرا بيئيا بمحمية سالوجا وغزال بأسوان استعدادا لمنتدى شباب إفريقيا من فعاليات المعسكر البيئى للشباب
كتبت آية دعبس
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أقامت وزارة البيئة أول معسكر بيئى كشفي بجزيرة سالوجا من خلال  محمية سالوجا وغزال فى أسوان، بقطاع حماية الطبيعة ، وذلك ضمن  إجراءات الوزارة لدمج الشباب فى العمل البيئي لخلق كيانات  شبابية قادرة على حماية البيئة خاصة مع  تنظيم  منتدى الشباب الإفريقي بمحافظة أسوان خلال شهر مارس المقبل.
 
يهدف المعسكر إلى التعريف بالقضايا البيئية وأهمية المحميات الطبيعية للحفاظ على الموارد  الطبيعية والتنوع  البيولوجى ودور الشباب فى حماية البيئة بالإضافة إلى استكمال الحوار المجتمعى الذى أطلقته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الشباب لدمجهم فى العمل البيئى و دعم و تبنى أفكارهم  ومشاريعهم فى حماية البيئة وتفعيل آليات التنمية المستدامة.
 
 
تناول المعسكر طرح قضايا حماية البيئة والتنمية المستدامة و دور الشباب فى طرح المبادرات الشبابية فى حماية البيئة و الموارد الطبيعية خلال منتدى الشباب الإفريقي وفق رؤى مبتكرة  خاصة مع دعم الحكومة للشباب واتجاه الوزارة لدعم الشباب لريادة الأعمال فى مجال العمل البيئى كأحد الأدوات الرئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.
 
 
و أشار مدير محمية سالوجا و غزال أنه تم خلال المعسكر الاحتفال باليوم العالمي  للاراضى الرطبة للتوعية بأهميتها  كأوساط حيوية  هامة لبعض الكائنات الحية وخاصة الطيور المائية المهاجرة التي تعبر القارات.
 
من فعاليات المعسكر البيئى (1)
من فعاليات المعسكر البيئى (1)

من فعاليات المعسكر البيئى (2)
من فعاليات المعسكر البيئى (2)

من فعاليات المعسكر البيئى (3)
من فعاليات المعسكر البيئى (3)

من فعاليات المعسكر البيئى (4)
من فعاليات المعسكر البيئى (4)
 

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