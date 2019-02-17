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البنوك تبدأ اجتماعات بحث أسعار العائد على الأوعية الادخارية بعد خفض الفائدة

الأحد، 17 فبراير 2019 06:00 ص
البنوك تبدأ اجتماعات بحث أسعار العائد على الأوعية الادخارية بعد خفض الفائدة هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
كتب - أحمد يعقوب
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تبدأ البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، اليوم الأحد، اجتماعات داخلية للجان إدارة الأصول والخصوم - ألكو - لبحث أسعار العائد على الأوعية الادخارية لدى تلك البنوك، بعد خفض البنك المركزى المصرى لأسعار الفائدة بنسبة 1 % على الإيداع والإقراض يوم الخميس الماضى.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إنه لا تغيير فى أسعار فائدة شهادات الادخار ثابتة العائد وأبرزها ذات فائدة 15% و15.25% وغيرها، مؤكدًا أنه سوف يتم خفض الفائدة بنسبة 1% على الشهادة ذات 17% وهى شهادة متغيرة العائد، لافتًا إلى أن لجنة إدارة الأصول والخصوم "ألكو" بالبنك سوف تجتمع اليوم الأحد، لبحث أسعار الفائدة على باقى الأوعية الادخارية.

وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار البنك المركزى المصرى، بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، يأتى فى إطار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، وارتفاع معدل النمو وانخفاض التضخم والبطالة، مؤكدًا أن تأثير القرار سوف يعمل على تنشيط الطلب على القروض والتوسع فى الاستثمار.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، فى اجتماعهـا يـوم الخميس الماضى الموافق 14 فبراير 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪.


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