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البرلمان العربى يرفع مطالبه للقمة العربية- الأوروبية "الأولى" بشرم الشيخ

الأحد، 17 فبراير 2019 02:32 م
البرلمان العربى يرفع مطالبه للقمة العربية- الأوروبية "الأولى" بشرم الشيخ الدكتور مشعل السلمى رئيس البرلمان العربى
(أ ش أ)
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أعلن البرلمان العربى أنه سيرفع مطالبه للقادة العرب والأوروبيين، التى تعكس تطلعات الشارع العربى، وذلك لعرضها على القمة العربية- الأوروبية "الأولى " التى ستُعقد بشرم الشيخ يومى الرابع والعشرين، والخامس والعشرين من فبراير الجارى.

وأفاد بيان صدر عن البرلمان العربى، اليوم الأحد، بأن هذه المطالب تم إقرارها من قبل البرلمان فى الثانى عشر من فبراير الجارى، خلال جلسته التى عُقدت بمقر الجامعة العربية فى القاهرة.

وأكد الدكتور مشعل السلمى، رئيس البرلمان العربى، أن البرلمان اعتمد هذه المطالب فى سياق تعزيز وتنسيق العلاقات بين العالم العربى وقارة أوروبا، وبما يخدم مصالح الشعبين، العربى والأوروبى، فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن مطالب البرلمان العربى فى الجانب السياسى تركزت حول: القضية الفلسطينية، ومكافحة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة وغسيل الأموال، وسبل تكريس السلم والأمن الدوليين، والحلول السياسية للأزمات، كما تضمنت حماية مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول، والتعاون بشأن قضايا حقوق الإنسان، وحماية مبدأ استقلال القضاء وعدم التعقيب على أحكامه، ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأكدت المطالب، على ضرورة تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال الشراكة والتعاون بين البرلمان العربى والبرلمان الأوروبي.

وقال رئيس البرلمان العربي- فى بيانه- أن المطالب فى الشأن الاقتصادى أكدت على تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارة البينية وتعزيز الاستثمارات بين الجانب العربى والأوروبى، ومواجهة التحديات المستقبلية فى المجالات الاقتصادية، كما تضمنت التعاون فى مجال التنمية المستدامة، والدعم التقنى ونقل التكنولوجيا والمعرفة والاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، وسُبل دعم التنمية فى الدول الأقل نمواً.

وأشار إلى أن مطالب البرلمان العربى فيما يخص الجانب الاجتماعى تناولت قضايا الهجرة، والهجرة غير الشرعية، وبناء شراكة قوية بين الدول العربية والدول الأوروبية فى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى، ‌وكفالة وضمان احترام الخصوصية الدينية للمسلمين الذين يعيشون داخل المجتمعات الأوروبية، والحفاظ على كيان المرأة المسلمة وكرامتها وكفالة حرية الزى الخاص بها.

 


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