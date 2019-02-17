الإعدام لسائق لقتله زميله لخلافهما على أولوية المرور بموقف عين شمس

كتب عبد الله محمود

قضت الدائرة الثامنة، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، بالإعدام لسائق وذلك بتهمة القتل العمد لسائق آخر بسبب خلافات بينهما حول أولوية المرور بعين شمس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد إبراهيم عبد الله، وعضوية كلا من المستشار هشام بدوى، والمستشار هشام السيد، وأمانة سر ممدوح زهران.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم "سعد. م" 39 سنة سائق، قتل المجنى عليه "محمد عطيه" 44 سنة سائق سيارة أجرة " ميكروباص"، وذلك خلال مشاجرة نشبت بسبب التنافس على أولوية المرور من موقف سيارات الأجرة، حيث قام المتهم بملاحقة المجنى عليه بسيارته الأجرة وقام بالتوقف أمامه لمنعه من التحرك.

وتبين أيضا من خلال تحقيقات النيابة، أن المتهم قام على الفور بنزوله من سيارته الأجرة " ميكروباص "، وتوجه نحو القتيل ممسكا بسلاح أبيض "مطواه"، وعاجله بتسديد طعنه نافذه له بالصدر سقط على أثرها غارقا فى دمائه، وفارق الحياة قبل وصوله للمستشفى لإسعافه.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث عين شمس، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع قتيل "سائق " بعد مشاجرة نشبت بينه وبين سائق آخر له داخل موقف السيارات السرفيس على أولوية الدخول فى الدور والمرور، وتبين من تحريات المباحث أن المتواجدين بالموقف قاموا بالتهدئة بينهم، إلا أن المتهم اشتاط غضبا وقرر ملاحقة المجنى عليه، محرزا سلاح أبيض، وقام بإقافه وسدد له طعنة نافذة توفى على أثرها فى الحال.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، وإحالة أوراق القضية عقب انتهاء التحقيقات لمحكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها بالإعدام على المتهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.