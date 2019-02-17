افتتاح مكتبة مصر العامة فى فاقوس بالشرقية سبتمبر المقبل بـ18 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن نسب تنفيذ إنشاء مكتبة مصر العامة بمدينة فاقوس والمقامة على مساحة 650 متر، وبتكلفة مبدئية 18 مليون جنيه، مابين تأسيس وإنشاء وتجهيز، والمقرر إفتتاحه شهر سبتمبر القادم تزامناً مع إحتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومى، ليمثل نقله نوعية وثقافية هامة لأبناء المدينة.

جاء ذلك خلال إستقباله للسفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة والأستاذ أحمد أمان المنسق العام للمكتبات الإقليمية ومحمد أبو المجد أمين صندوق مكتبات مصر العامة، بحضور اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية والأستاذه رانيا حشيش مدير مكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق .

وأوضح محافظ الشرقية، أن مكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق تتيح للأفراد من جميع الأعمار والطبقات الاجتماعية تنمية معارفهم والاستفادة من المواد الثقافية المتاحة بالمكتبة، وإتاحة أوعية معلوماتية (الكتب، المجلات، المواد السمع بصرية مثل الفيديو وغيرها) والتى تواكب الإهتمام بالتعليم الذاتي، بالإضافة إلى فتح قنوات للأنشطة الثقافية والتسلية ، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية للارتقاء بمهارات إستخدام الحاسب الآلى والإنترنت وتنميتها لدى مختلف فئات المجتمع.

ومن جانبه، أكد السفير رضا الطايفى، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، أنه جارى تنظيم دورات تدريبية لإعداد كوادر مؤهلة ومدربة للعمل بمكتبة مصر العامة بمدينة فاقوس، وكذلك إجراء إختبارات لإختيار مدير يتمتع بالكفاءة لإدارة المكتبة ، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء المكتبات العامة بمختلف محافظات الجمهورية محاربة الفكر المتطرف ونشر الفكر المعتدل والإرتقاء بالعقول وثقلها بالثقافة والمعلومات.

تطرق الإجتماع لبحث آلية التعاون والتنسيق بين المحافظة وصندوق مكتبات مصر العامة لإدخال وحدة مكتبية وثقافية متنقلة داخل محافظة الشرقية، ومزوده بالواى فاى وبرامج تعليمية ومناهل معرفة وحاسب آلى للوصول للمواطن فى أى مكان للتزود بالثقافة والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة.