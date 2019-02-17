video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 01:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. قضبان وفلنكات السكة الحديد ملقاة فى ترعة الإبراهيمية ببنى سويف

الأحد، 17 فبراير 2019 01:00 ص
اضبط مخالفة.. قضبان وفلنكات السكة الحديد ملقاة فى ترعة الإبراهيمية ببنى سويف قضبان وفلنكات السكة الحديد ملقاه بترعة الابراهيمية
بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق

رصدت كاميرا "اليوم السابع" وجود عدة وصلات من قضبان حديدية وفلنكات خشبية خاصة بالسكة الحديد ملقاة بمياه ترعة الإبراهيمية بمدينة بنى سويف.

ويقول أحمد نصر وكيل وزارة التنظيم والإدارة سابقا، إن القضبان والفلنكات ملقاة بترعة الإبراهيمية فى المسافة الممتدة من منطقة تخزين القطارات بالقرب من محطة السكة الحديد وحتى مزلقان عزمى "الشاملة" بمدينة بنى سويف، ما يعد إهدارا للمال العام فى مرفق حيوى تدعمه الدولة.

وأشار محمود عزت، مدرس رياضيات، إلى أنه يجب على مسئولى شركة سكك حديد مصر، عدم السماح بإلقاء القضبان الحديدية وكذلك الفلنكات الخشبية التى تربط بين القضبان التى تمر عليها القطارات، فى المياه والاستعانة بها فى الإصلاحات، أو تجميع الوصلات التالفة نتيجة الحوادث وبيعها فى مزاد علنى للاستفادة من ثمنها فى تنمية موارد الشركة بدلا من الاعتماد على الدعم السنوى من موازنة الدولة.

 

 

قضبان وفلنكات السكة الحديد ملقاه بترعة الابراهيمية (1)
قضبان وفلنكات السكة الحديد ملقاه بترعة الابراهيمية 

 

قضبان وفلنكات السكة الحديد ملقاه بترعة الابراهيمية (3)
قضبان وفلنكات السكة الحديد ملقاه بترعة الابراهيمية 

 

قضبان وفلنكات السكة الحديد ملقاه بترعة الابراهيمية (4)
قضبان وفلنكات السكة الحديد ملقاه بترعة الابراهيمية 

 

قضبان وفلنكات السكة الحديد ملقاه بترعة الابراهيمية (5)
قضبان وفلنكات السكة الحديد ملقاه بترعة الابراهيمية 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اضبط مخالفة.. محول كهرباء داخل الكتلة السكنية بقرية أبو شربان ببنى سويف

صور.. ملك تلميذة ببنى سويف موهوبة فى الرسم وتحلم بالعمل مهندسة ديكور

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

السكه الحديد

قضبان ملقاه بترعه الابراهيميه

مزلقان عزمى

اهدار للمال العام




لا تفوتك
وزير التعليم يوضح حقيقة ما يتداول حول الزى المدرسى للمعلمين

وزير التعليم يوضح حقيقة ما يتداول حول الزى المدرسى للمعلمين

القضاء على 7 تكفيريين أثناء محاولتهم استهداف ارتكاز أمنى بشمال سيناء

القضاء على 7 تكفيريين أثناء محاولتهم استهداف ارتكاز أمنى بشمال سيناء

الرئيس يتحدث والعالم يستمع.. السيسى بالجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ: نستضيف 5ملايين لاجئ لا نزايد بهم أو عليهم وكذلك فعلنا مع الأرمن منذ 100عام.. نرفض توصيف الأقباط بـ"الأقلية".. ومصر ترسخ قيم التسامح بين أبنائها

الرئيس يتحدث والعالم يستمع.. السيسى بالجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ: نستضيف 5ملايين لاجئ لا نزايد بهم أو عليهم وكذلك فعلنا مع الأرمن منذ 100عام.. نرفض توصيف الأقباط بـ"الأقلية".. ومصر ترسخ قيم التسامح بين أبنائها

افهم الأول وبعدين قرر.. لماذا يجب تعديل الدستور؟ فيديو يكشف: بقاء السيسى يحمى الدولة من أطماع تركيا وقطر ويجهض مخطط الجماعة الإرهابية.. وبقاء أردوغان فى السلطة لـ 2029 يعنى استمرار العدوان ضد مصر (الجزء الثانى)

افهم الأول وبعدين قرر.. لماذا يجب تعديل الدستور؟ فيديو يكشف: بقاء السيسى يحمى الدولة من أطماع تركيا وقطر ويجهض مخطط الجماعة الإرهابية.. وبقاء أردوغان فى السلطة لـ 2029 يعنى استمرار العدوان ضد مصر (الجزء الثانى)

طقس غدا معتدل بالقاهرة وبحرى.. شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 10 درجات

طقس غدا معتدل بالقاهرة وبحرى.. شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 10 درجات

خطة يوفنتوس لإقناع كلوب بالموافقة على رحيل محمد صلاح

خطة يوفنتوس لإقناع كلوب بالموافقة على رحيل محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة