اضبط مخالفة.. قضبان وفلنكات السكة الحديد ملقاة فى ترعة الإبراهيمية ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

رصدت كاميرا "اليوم السابع" وجود عدة وصلات من قضبان حديدية وفلنكات خشبية خاصة بالسكة الحديد ملقاة بمياه ترعة الإبراهيمية بمدينة بنى سويف.

ويقول أحمد نصر وكيل وزارة التنظيم والإدارة سابقا، إن القضبان والفلنكات ملقاة بترعة الإبراهيمية فى المسافة الممتدة من منطقة تخزين القطارات بالقرب من محطة السكة الحديد وحتى مزلقان عزمى "الشاملة" بمدينة بنى سويف، ما يعد إهدارا للمال العام فى مرفق حيوى تدعمه الدولة.

وأشار محمود عزت، مدرس رياضيات، إلى أنه يجب على مسئولى شركة سكك حديد مصر، عدم السماح بإلقاء القضبان الحديدية وكذلك الفلنكات الخشبية التى تربط بين القضبان التى تمر عليها القطارات، فى المياه والاستعانة بها فى الإصلاحات، أو تجميع الوصلات التالفة نتيجة الحوادث وبيعها فى مزاد علنى للاستفادة من ثمنها فى تنمية موارد الشركة بدلا من الاعتماد على الدعم السنوى من موازنة الدولة.



قضبان وفلنكات السكة الحديد ملقاه بترعة الابراهيمية



قضبان وفلنكات السكة الحديد ملقاه بترعة الابراهيمية



قضبان وفلنكات السكة الحديد ملقاه بترعة الابراهيمية