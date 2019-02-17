video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 10:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بأسهم إعمار

الأحد، 17 فبراير 2019 09:39 ص
ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بأسهم إعمار بورصة دبى - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.89% رابحا عدد 22.52 نقطة ليصل إلى مستوى 2556.16 نقطة.   
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 42.7 مليون سهم محققة ما قيمته 69.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1020 صفقة لـ22 سهما، وارتفع 14 سهما، فيما انخفضت 7 أسهم، واستقر سهم.
 
وارتفعت 3 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.52%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.10%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 3.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.18%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.13%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 5.69%، ثم شركة إعمار العقارية بنسبة 3.90%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة المدينة للتمويل بنسبة 8.03%، ثم الشركة الإسلامية العربية بنسبة 6.14%.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة

بورصة دبى

دبى




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة