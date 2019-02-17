video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 01:49 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بقطاعى العقارات والبنوك

الأحد، 17 فبراير 2019 01:07 م
ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بقطاعى العقارات والبنوك بورصة دبى
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.64% رابحا عدد 16.32 نقطة ليغلق عند مستوى 2549.93 نقطة. 
 
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 112.2 مليون سهم محققة ما قيمته 168 مليون درهم من خلال تنفيذ 2456 صفقة لـ33 سهما، وارتفع 15 سهما، فيما انخفض 15 سهما، واستقر 3 أسهم.
 
 
وارتفعت 3 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.48%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 3.30%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.80%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%.
 
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 14.63%، ثم بنك المشرق بنسبة 6.67%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة شعاع كابيتال بنسبة 7.56%، ثم شركة دبى الإسلامية للتأمين بنسبة 7.32%.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بأسهم إعمار

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة

بورصة دبى

دبى




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة