ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بقطاعى العقارات والبنوك

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.64% رابحا عدد 16.32 نقطة ليغلق عند مستوى 2549.93 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 112.2 مليون سهم محققة ما قيمته 168 مليون درهم من خلال تنفيذ 2456 صفقة لـ33 سهما، وارتفع 15 سهما، فيما انخفض 15 سهما، واستقر 3 أسهم.

وارتفعت 3 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.48%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 3.30%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.80%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 14.63%، ثم بنك المشرق بنسبة 6.67%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة شعاع كابيتال بنسبة 7.56%، ثم شركة دبى الإسلامية للتأمين بنسبة 7.32%.