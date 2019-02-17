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ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات

الأحد، 17 فبراير 2019 09:39 ص
ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات بورصة البحرين
كتب ـ هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.56% رابحا عدد 7.66 نقطة ليصل إلى مستوى 1379.63 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 578 ألف سهم، بقيمة قدرها 138 ألف دينار  بحرينى.
 
وقاد الارتفاعات، قطاع البنوك التجارية بنسبة 31.68% مدفوعة بصعود سهمى البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.88%، بنك البحرين والكويت 1.82%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.28% مدفوعا بصعود سهم عقارات السيف بنسبة 1.82%.

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