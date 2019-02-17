ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل التعاملات بنسبة 2% مدفوعا بخفض الفائدة

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بصعود خفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.06% ليصل إلى مستوى 15292 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.57% ليصل إلى مستوى 2449 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.88% ليصل إلى مستوى 19188 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 714 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 1809 نقطة.