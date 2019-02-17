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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل التعاملات بنسبة 2% مدفوعا بخفض الفائدة

الأحد، 17 فبراير 2019 10:22 ص
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل التعاملات بنسبة 2% مدفوعا بخفض الفائدة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بصعود خفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.06% ليصل إلى مستوى 15292 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.57% ليصل إلى مستوى 2449 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.88% ليصل إلى مستوى 19188 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 714 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 1809 نقطة.
 

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